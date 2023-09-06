Глава Минсельхоза: Уборочная кампания может сорваться из-за дефицита топлива

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы.

"Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ", - заявил министр.

Он отметил, что проблема "именно уже с наличием".

"Сейчас остановим и уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа", - цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее участники оперативного совещания в Минсельхозе обсудили риски срыва уборочной и посевной кампаний из-за проблем с дизелем. Самая сложная ситуация наблюдается в настоящее время в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Сообщалось о срыве уборочной и посевной кампаний, который может в перспективе привести к негативной ситуации на рынке продовольствия. В качестве одной из мер Минэнерго предлагает переориентировать поставки с экспорта внутрь страны.