Реконструкция водозаборных сооружений по нацпроекту «Жильё и городская среда» ведется в посёлке Ставрово

Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова с выездом на место проверила, как в посёлке Ставрово Собинского района ведётся реконструкция водозаборных сооружений в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели в 2023 году направлено 229,6 млн рублей (в том числе 216 млн рублей из федерального бюджета, 4,4 млн рублей из областного бюджета и 9,2 млн рублей из местного бюджета), сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Реализация мероприятия обусловлена аварийным состоянием водопроводов, эксплуатируемых с 1973 года, и превышением предельно допустимых показателей по жёсткости и железу в пробах воды из скважин. Проект предусматривает реконструкцию 4,7 км водопроводных сетей с железобетонными колодцами и с установкой пожарных гидрантов, реконструкцию 4-х артезианских скважин, резервуаров чистой воды и станции второго подъёма с установкой станции очистки воды. В результате качественной питьевой водой будет обеспечено более 6,5 тысяч жителей Ставрово.





Контракт на строительно-монтажные работы заключён с ООО «Спецстрой». На объекте уже выполнены подъездные пути, фундамент под трансформаторную подстанцию, проведена реконструкция 1 артезианской скважины. В настоящее время ведётся прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция резервуаров чистой воды и трёх артезианских скважин. Начата поставка оборудования, в том числе на станцию 2-го подъёма, где планируется установить систему водоподготовки.