Российские фехтовальщики потеряли шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Российские фехтовальщики потеряли шанс отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, поскольку пропустили уже полгода квалификационного периода. Также из-за условий МОК ведущие спортсмены не смогли начать выступать под нейтральным флагом на международных турнирах, сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", - цитирует Мамедова ТАСС.

В аналогичную ситуацию попали многие российские спортсмены. Например, Международная федерация скалолазания разрешила спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях с 2024 года. Но к этому моменту пройдет значительная часть отборочного периода – только в теории скалолазы смогут набрать нужное количество очков.