На месте сгоревших уральских лесов появится 24 миллиона деревьев

На Среднем Урале высадят более 24 млн сеянцев хвойных деревьев вместо тех, что сгорели при лесных пожарах. Как передает департамент информполитики региона, всего в текущем году планируется восстановить 30,3 тыс. га леса, на 8,4 тыс. га из которых будут высажены сеянцы.

"В Свердловской области заготовкой посадочного материала занимаются семь лесопитомников и арендаторов лесных участков. В них выращивают сеянцы обыкновенной сосны и сибирской ели с закрытой и открытой корневой системой, большинство из которых после высаживаются в местах, пострадавших от лесных пожаров. Отмечу, снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Лесовосстановление на участках, пострадавших от пожаров начинается минимум через год после пожаров, поскольку территорию необходимо обследовать и подготовить. Стоит отметить, что хвойные деревья выбраны не случайно — именно они в несколько раз ускоряют процесс восстановления леса. Таким образом, если в естественной среде природе потребовалось бы 50-70 лет, то с помощью сеянцев лесной массив будет сформирован всего через 10-12 лет.

По словам исполняющего обязанности директора Березовского лесничества Михаила Калгина, только на 1 га требуется 80 кг районированных семян сибирской ели. На время выращивания в почву регулярно добавляются органические и минеральные удобрения, а также проводится обработка посевов фунгицидами для защиты от болезней.

Напомним, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии – директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрея Курьякова. Указ об отставке был подписан накануне, 5 сентября. Последним рабочим днем чиновника станет 8 сентября. Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.