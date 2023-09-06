В Тюмени на водителя иномарки, сбившего ребенка на переходе, завели уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

ДТП было совершено еще 21 февраля, в Тюмени. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе работы по материалам проверки следователем проведен комплекс мероприятий, в том числе установлены и опрошены очевидцы происшествия, назначен ряд экспертиз. По результатам автотехнической экспертизы установлено, что у водителя имелась техническая возможность предотвратить наезд на пешехода.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления УМВД России по Тюменской области. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.