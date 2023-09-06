Ущерб от паводка в Приморье оценен в 10 миллиардов

Власти оценили ущерб от разгула стихии в Приморье.

"По предварительной оценке, уже порядка 10 млрд ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", — приводит РИА Новости заявление председателя правительства Приморского края Веры Щербины, сделанное на внеочередном заседании законодательного собрания региона.

При этом 2 млрд из 10 уйдут на компенсации жителям.

В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье серьезные ливни. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа.