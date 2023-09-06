Создан центр переподготовки ветеранов СВО к работе школьными учителями

Для переподготовки участников СВО в учителей создан Центр профессиональной переподготовки на базе Государственного университета просвещения, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ветераны СВО после переподготовки смогут работать учителями предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (депутаты в этом году переименовали ОБЖ).

"Создан центр переподготовки педагогов-ветеранов СВО, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета", - рассказал министр на педагогическом форуме "Память священна".

Он не сообщил, будут ли в созданном центре ветеранов боевых действий тестировать на наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и будут ли люди с таким заболеванием допускаться до работы с детьми.