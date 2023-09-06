В центре Челябинска пройдёт спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу

7 сентября в 18.00 на центральной сцене улицы Кирова рядом с Нулевой верстой состоится Официальная церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions.

Как сообщают организаторы, церемония пройдёт в открытом режиме, ведущие мероприятия познакомят гостей с историями спортсменов, разыграют билеты на вечер бокса и мерч.

Сам турнир состоится 8 сентября на ледовой арене "Трактор". Челябинцев ждут 9 зрелищных поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго.

Главным событием турнира станет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова и Рене Альварадо из Никарагуа, а откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова, которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес.