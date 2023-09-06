Суд в ЕС впервые решил снять санкции с бизнесмена из РФ

Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина.

Это первый раз, когда с российского бизнесмена в ЕС снимают санкции по решению суда, отмечает "Коммерсант".

Решение о снятии санкций с Шульгина вступит в силу после истечения срока на апелляцию со стороны Совета ЕС.

Шульгин попал под ограничения 8 апреля 2022 года. Через три дня после введения ограничений он покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров.

Ранее суд в ЕС отклонил иски ряда российских миллиардеров, попавших под санкции. Речь идет о Геннадии Тимченко, Дмитрии Пумпянском, Михаиле Гуцериеве и Тигране Худавердяне.

Агентство Bloomberg отмечало, что десятки российских бизнесменов пытались оспорить в суде ЕС в Люксембурге санкции. До Шульгина сделать это никому не удавалось.