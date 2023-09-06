06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменским предпринимательствам стали выдавать больше поручительств

На 33% больше поручительств выдано предпринимателям Тюменской области с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

При содействии гарантийного фонда Инвестиционного агентства региона оформлено 153 поручительства на сумму более 700 млн рублей. В экономику региона привлечено 1 675 млн рублей. Увеличить число поручительств удалось благодаря докапитализации гарантийного фонда на 178 млн рублей. Более 70% денежных средств поступило из регионального бюджета.

Портфель действующих поручительств составляет 1,7 млрд рублей. Предприниматели привлекают кредитные средства на развитие бизнеса в производственной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, сфере услуг.

Максимальная сумма поручительства для одной сделки — 25 млн рублей. Совокупный лимит для субъектов МСП — до 55 млн рублей.

Работа идет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Отметим, что также в рамках нацпроекта Фонд микрофинансирования Тюменской области с начала 2023 года выдал 213 займов на сумму 419 млн рублей. Самая популярная программа — "Развитие". По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.

Теги: поручительство, предприниматель


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