06 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В УрФО к началу отопительного периода заменили более трёх тысяч километров ветхих сетей

За лето в регионах УрФО заменили более трёх тысяч километров ветхих сетей: почти 2 тысячи электросетей, 620 км водопроводных сетей, 440 км тепловых сетей и около 280 км канализационных сетей. Это на 40 процентов больше, чем было сделано по итогам летних месяцев 2022 года. В соответствии с поручением главы государства, подготовка к отопительному сезону находится на контроле у полномочного представителя президента Владимира Якушева.

В целом по УрФО к началу сентября к холодам подготовлено более 90 процентов жилых помещений, котельных и коммунальных сетей. Практически полностью сформированы запасы угля, другого твёрдого, а также жидкого топлива.

"Климатические условия Уральского федерального округа стимулируют регионы активно заниматься подготовкой жилья, энергетического и коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. Работа идёт в чётком соответствии с планами, даже несмотря на короткий межотопительный период в северных регионах округа", - подчеркнул полпред.

Отметим, что в Ямало-Ненецком автономном округе отопительный сезон уже стартовал: 21 августа начался пуск тепла в селе Гыда Тазовского района. Отопление также включили в ряде муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Юргинском муниципальном образовании Тюменской области, в посёлке Пелым и Восточном сельском поселении (Свердловская область).

(2023)|Фото: uralfo.gov.ru(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Теги: отопительный сезон, Владимир Якушев


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