06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Блокировками проблему не решить": Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов, с помощью которых можно заходить на заблокированные в стране ресурсы.

Ранее в Роскомнадзор предложение проверить работу VPN и при необходимости заблокировать их выразил Совет Федерации.

"Считаю, что запрещать их [VPN-сервисы] нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов. Опять же, обходы блокировок не носят массового характера, российские пользователи массово перешли на отечественные платформы", - полагает Хинштейн.

Но при этом он считает важным "систематически доносить до людей" информацию об опасности таких сервисов.

"Те, кто пользуется VPN-сервисами, не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности. Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам. Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Теги: александр хинштейн, vpn-сервис, блокировка


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