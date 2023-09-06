06 Сентября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Возможность профобразования для более 60 молодых людей с инвалидностью из домов-интернатов организуют во Владимирской области

Учебный год начался не только для школьников, студентов, но и для молодых людей с инвалидностью, живущих в домах-интернатах Владимирской области.

Более 60 человек из этих социальных учреждений региона будут получать профессиональное образование в колледжах, сообщает Министерство социальной защиты населения.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить знания и навыки, освоить целый набор специальностей - оператора ЭВМ, швеи, кухонного рабочего, маляра-штукатура, садовника. Занятия с молодыми людьми будут проводить в рамках адаптированных образовательных программ с использованием индивидуального подхода к каждому учащемуся, который необходим в силу особенностей этих людей.

самозанятые, швея(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в перспективе для молодых людей с ограниченными возможностями - получение профессионального образования. которое может привести к вероятному трудоустройству. Фактически это означает возможность для молодых людей получить профессию, стабильный заработок, создать условия для самостоятельной жизни, повысить самооценку и социально интегрироваться в общество.

Теги: инвалиды, профессиональные навыки, министерство соцзащиты


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