Уральская деревня жила без воды из-за аварии: пришлось разбираться прокуратуре

На Среднем Урале восстановлено водоснабжение жителей местной деревни. Люди сидели без воды с середины августа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 17 августа этого года на водонапорной башне в деревне Нижний Арий вышел из строя глубинный насос для подачи холодной воды. В результате в жилые дома на улицах Мира, Полевая и Октября прекратилась подача холодного водоснабжения.

Прокуроры внесли представление директору ресурсоснабжающей организации и потребовали устранить нарушения. На сегодняшний день, по данным прокуратуры, воду вернули в дома уральцев.

Как добавили в надзорном ведомстве, жителям, у которых на время аварии отсутствовало холодное водоснабжение, произведен перерасчет за данную услугу.