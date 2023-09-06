ВС РФ разрешил пьяным водителям быть за рулем машины

Верховный суд России не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине.

В постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях говорится, что водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, пишет РИА Новости. То есть предполагается целенаправленное воздействие лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве.

Суд рассмотрел жалобу водителя, который вечером сидел пьяный за рулем "Лады веста", припаркованной в подмосковном Чехове. Машина стояла на обочине, двигатель был заглушен, однако сотрудники ГИБДД все равно составили протокол. В итоге суд отменил это решение.