06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики

Не инвестиции, не финансы и не технологии (с которыми, впрочем, тоже сложно), а кадры стали самым дефицитным ресурсом в экономике, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Он считает, что аномальный уровень безработицы в 3% стал тормозом для экономики.

По мнению главы Минэкономразвития, решить проблему можно отчасти за счет мигрантов, поскольку в течение последних полутора лет наблюдался "большой отток населения из страны".

"Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику", - сказал Решетников, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее рекордно низкий уровень безработицы проблемой для экономики называла только глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, острая борьба за кадры приводит к опережающему эффективность производства росту зарплат и раскручивает инфляцию. Но, например, в Минтруда каждый раз с гордостью говорят о уровне безработицы, такую же позицию транслирует президент страны.

Теги: максим решетников, безработица, экономика


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