06 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Ход реконструкции поликлиники в Карабаново проверил губернатор Владимирской области Александр Авдеев

В состоявшейся накануне  рабочей поездки в Александровский район Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с главой районной администрации Анной Кузнецовой и депутатом Законодательного Собрания Александром Нефёдовым ознакомился с ходом реконструкции поликлиники Карабановского подразделения Александровской районной больницы. 

«Здание 1972 года постройки устарело и физически, и морально. Но при этом кирпичные стены – крепкие. Здание после реконструкции получит новую жизнь. Это будет современная и комфортная поликлиника, соответствующая всем нормам и требованиям. Реконструкция проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Владимирской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» за счёт средств федерального бюджета. На этот год выделено чуть более 60 млн рублей, на следующий – около 100 млн рублей. Небольшой объём работ на фасаде и по благоустройству намечен на 2025 год, при этом поликлиника уже будет принимать пациентов. Сейчас жители получают амбулаторную помощь в здании стационара», – сообщил главный врач Александровской РБ Валерий Янин.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Уже выполнены демонтажные работы на трёх этажах здания, ведётся кладка перегородок и пристройка лестничных клеток. «В зиму» необходимо уйти с готовой крышей. Гендиректор фирмы-подрядчика Александр Демидов заверил: все работы будут выполнены в срок. Более того, есть возможность ускориться, если будет финансирование.

«Будем искать решения, чтобы выполнить все работы в 2024 году. Поликлиника в Карабаново станет ещё одним примером успешного обновления медицинской инфраструктуры. У нас уже есть опыт создания такого объекта в Мелехово, который готовится к сдаче. После реновации поликлиника будет не хуже новой», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Сотрудники поликлиники заверили: с пониманием к ситуации относятся и медики, и пациенты. Готовы ждать, потому что уверены в качественном результате. «Поликлиника – очень значимое звено здравоохранения, она всегда загружена. Если поликлиника работает функционально, правильно, если обеспечен нужный объём обследований и лечения, снижается количество «тяжёлых» больных в стационаре», – уверен врач-онколог Александровской РБ Олег Аристархов.

старое здание поликлиники(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Александровском районе, помимо начала реконструкции поликлиники в Карабаново, в Струнино завершено строительство поликлиники, она уже принимает пациентов. Идёт процесс дооснащения и переезда всех служб. Кроме того, будут приобретены три быстровозводимые модульные конструкции врачебных амбулаторий в посёлок Балакирево, село Годуново и деревню Новожилово, а также 67 единиц медицинского оборудования.

Теги: поликлиника, александр авдеев, здравоохранение, александровский район, реконструкция


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