За полковником Квачковым установлен административный надзор

За полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым по решению Дорогомиловского суда столицы установлен административный надзор. 75-летнему отставному военному запрещено посещать массовые мероприятия. Надзор устанавливается в рамках условно-досрочного освобождения – судимость по нему будет погашена только в феврале 2029 года.

Теперь Квачкову необходимо будет раз в месяц отмечаться в полиции.

В августе Квачков был оштрафован на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ, ее выискали в постах в группе "Квачков Владимир Васильевич" (21 тыс. подписчиков) в 2022 году. Обвинение сочло, что Квачков лично администрировал эту группу с 2019 года. Сам отставной полковник в суде заявил, что не имеет отношения к этой группе и даже жаловался на нее Роскомнадзор. Суд не поверил Квачкову.

Владимир Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.