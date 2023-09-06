06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В квартире на Циолковского в Екатеринбурге произошел взрыв

Сегодня около 16.00 в квартире 12-этажного дома № 32 по ул. Циолковского в Екатеринбурге произошел взрыв. Подробности о происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Тревожное сообщение поступило в 16.04. Сообщалось, что на 12 этаже произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения. По оперативной информации, несущие конструкции нарушены не были, повреждены только оконные блоки в самой квартире. Также изначально сообщалось, что в помещении не было людей, однако после выяснилось, что в квартире находился человек. Мужчину госпитализировали с ожогами.

Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовались. Сейчас на месте находится девять сотрудников МЧС России и три единицы техники.

Теги: Циолковского, Екатеринбург, взрыв


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