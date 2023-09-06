06 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Госдуме не обсуждают вопрос увеличения срока службы призывников

В Госдуме не ведут разговоры об увеличении срока службы для призывников. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Он напомнил, что на сегодняшний день срок службы составляет один год. "В настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении", — заявил депутат "Ленте.ру".

Ранее "Фонтанка" сообщила, что жителям Петербурга якобы приходят повестки с предупреждением о планируемом увеличении сроков военной службы по призыву.

Вчера глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в интернете "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации. В "документе" речь идет про 200 тыс. человек.

Теги: госдума, срок службы, призывники


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