Александр Авдеев: Промышленность Александровского района – на особом контроле

Накануне Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Александровский район Владимирской области. Совместно с главой районной администрации Анной Кузнецовой и депутатом Законодательного Собрания Александром Нефёдовым он посетил ряд объектов в разных точках муниципального образования.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, в Карабаново губернатор побывал на площадях, которые будут задействованы под особую экономическую зону. Напомним, новая ОЭЗ промышленно-производственного типа «Владимир» создаётся на территории Александровского и Киржачского районов. Её общая площадь составит свыше 140 гектаров. В настоящее время зарегистрировано 8 резидентов, 2 из них – в Александровском районе. Глава региона убедился: подготовка площадок для резидентов идёт в соответствии с планами.

«Промышленность Александровского района – на особом контроле. Особенно важно создавать здесь точки роста, новые рабочие места, в том числе высококвалифицированные, с достойной заработной платой. Реновация промышленной зоны в Карабаново призвана перезапустить индустрию в этом городе и в других территориях района», – подчеркнул Губернатор.

Посетил Александр Авдеев и действующее предприятие – ООО «Потенциал Плюс» в деревне Марино. Современная компания по производству межкомнатных дверей и фигурных профильных элементов работает уже более 20 лет. Среднесписочная численность персонала – около 90 человек.

Сложности, связанные с санкциями, были, рассказал директор предприятия Евгений Варагин. Но удалось перенастроиться, сохранить производство и кадры. Более того, не абстрагировались от судьбы страны: наладили изготовление маскировочных сетей в одном из корпусов. Пошли дальше – предоставили своё помещение в Александрове под волонтёрский центр ZOV «За Отечество вместе». Без выходных здесь плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Принимается помощь людей всех возрастов и социальных групп.

«Рук не хватает, работаем, стараемся. С каждой партией сетей отправляем ребятам письма со словами поддержки. Это важно для бойцов. Присылают слова благодарности, заходят к нам лично, когда приезжают домой в отпуск», – рассказали волонтёры центра главе региона.

«Уникальный волонтёрский центр в Александрове – пример патриотического воспитания не на словах, а на деле. В проект надо вовлекать молодёжь, работать со школьниками, проводить тут «Уроки мужества», – уверен Александр Авдеев.

Школы района тоже попали в сферу внимания Губернатора в ходе рабочей поездки. Он посетил карабановскую СОШ № 9, где уже бывал год назад: за это время там сделали кровлю, благоустроили территорию. Глава региона поддержал инициативу руководства школы и учеников по созданию Аллеи Славы.

А в александровской школе №1 Губернатор ознакомился с работой нового «Кванториума». Он открылся 1 сентября в рамках нацпроекта «Образование». Всего на создание детского технопарка из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено более 21,5 млн рублей.

«Неслучайно для реализации проекта была выбрана именно эта школа. Здесь отличный коллектив, созданы все условия для качественного образования. Детский технопарк даст ещё больше возможностей для реализации этого мощного потенциала», – отметила Анна Кузнецова.

Технологическая, физическая, химико-биологическая лаборатории, современное оборудование, увлечённость педагогов – залог того, что эта площадка будет действительно востребована и поможет школьникам в интересной форме познакомиться со сложными предметами, даст возможность их более глубокого изучения.

Ещё одна гордость школы – новенький стадион. Теперь он является местом притяжения для жителей всего района, задействован не только для уроков физкультуры. Губернатор дал поручения проработать вопрос освещения объекта, чтобы пользоваться им можно было не только в светлое время.

Развитие спортивной инфраструктуры – один из трендов совершенствования среды для жизни в регионе, часть многогранной работы по благоустройству. Она ведётся по всей области, и Александровский район – не исключение. Так, в Струнино благоустроили привокзальную площадь.

«В целом качество неплохое, но остаётся ряд шероховатостей, в частности с автопарковкой. Нужно уже в этом году подготовить альтернативную территорию для неё. Неорганизованность транспортных потоков создаст неудобства всем, кто пользуется железнодорожным вокзалом», – отметил Александр Авдеев.

Также глава региона ознакомился с ходом благоустройства набережной реки Горелый Крест возле обновлённого дома культуры. Общественное пространство преображается благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» – за него отдали свои голоса струнинцы во время общероссийского голосования за объекты благоустройства. На эти цели привлечено 80 млн рублей. Красивейший ландшафт скоро будет дополнен рукотворной красотой на радость горожанам всех возрастов.

В продолжение темы Губернатор проверил, как идёт капитальный ремонт моста через овраг по Красному переулку в Александрове. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Жители города сейчас испытывают неудобства, однако они временные и вынужденные: мост был аварийным.

«Реконструкция моста по Красному переулку – на контроле. Работы идут по графику. Ждать осталось совсем недолго. Уже в конце года движение по мосту должно возобновиться», – сообщил Александр Нефедов.

«Александровский район меняется, появляется новое качество среды для жизни. Сейчас в целом по району реализуется большая программа реновации системы теплоснабжения, одна из самых крупных в области. Когда расставлены приоритеты – средства находятся. Там, где требуется помощь областного бюджета, находим общий язык. Практически ни один проект не остаётся без внимания», – подчеркнул Александр Авдеев.