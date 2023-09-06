06 Сентября 2023
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Фото: Транснефть - Сибирь

Тюменские нефтепроводчики отмечены наградами по случаю профессионального праздника

В аппарате управления "Транснефть – Сибирь" состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор предприятия Рустэм Исламов вручил ведомственные и корпоративные награды сотрудникам.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника в области транспортировки нефти. За профессиональное и ответственное отношение к труду Почетными грамотами и Благодарностью "Транснефть" награждены 40 человек. Всего разными видами наград отмечены 355 работников.

Тюменские нефтепроводчики отмечены наградами по случаю профессионального праздника(2023)|Фото: Транснефть - Сибирь

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН).

Поздравляя коллег с достигнутыми трудовыми заслугами, Рустэм Исламов отметил вклад ветеранов в развитие предприятия.

"Благодаря вашему труду сегодня предприятие успешно развивается – мы не только эксплуатируем созданные вами объекты, но и проводим масштабную модернизацию производственных объектов с целью обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти согласно планам компании "Транснефть", которая в этом году отмечает 30-летие с момента образования", – отметил руководитель "Транснефть – Сибирь".

Теги: награды, транснефть сибирь, нефтепроводчики, день работников нефтяной промышленности


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