Госдума урегулирует особенности наследования жилья участников СВО

Тамбовская областная дума внесла в Госдуму законопроект об особенностях наследования жилого помещения, приобретенного в собственность военнослужащим — участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных, принимавшим участие в СВО.

Законопроект предусматривает, что в случае смерти такого военнослужащего при выполнении им задач в ходе СВО или позднее, но вследствие увечья или заболевания, или же при признании военного судом умершим, его недвижимость, приобретенную с использованием накоплений, унаследуют члены его семьи в такой очередности: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. А в случае отсутствия перечисленных членов семьи у военнослужащего - его родителей (усыновителей) и детей, не отнесенных к членам семьи.

Законопроект четко устанавливает, что в случае гибели или смерти военнослужащего за указанными членами его семьи сохраняются права на жилищное обеспечение, подчеркивают авторы инициативы.