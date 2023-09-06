Сухоруков получил срок

Волжский городской суд огласил приговор бывшему вице-мэру города Виктору Сухорукову.

За злоупотребление полномочиями он получил два с половиной года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По данным прокуратуры Волгоградской области, чиновник в феврале 2016 – сентябре 2017 гг. поручал подчиненным не участвовать в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн руб. задолженности по договору аренды земельного участка. После того, как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировали. В сентябре 2017 г. имущество организации-должника стоимостью более 200 млн руб. ушло третьим лицам, а юрлицо стало банкротом. До сих пор долг по договору аренды перед администрацией Волжского – 39 млн руб. – не погашен.