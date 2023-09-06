06 Сентября 2023
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Фото: gutserievmedia.ru

Суд ЕС отклонил иски российских миллиардеров о снятии с них санкций

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски ряда российских миллиардеров, попавших под санкции. Речь идет о Геннадии Тимченко, Дмитрии Пумпянском, Михаиле Гуцериеве и Тигране Худавердяне. Ранее все они пытались оспорить введенные в отношении них ограничения. По данным Bloomberg, решение можно обжаловать.

Издание также напомнило, что десятки российских бизнесменов пытались оспорить в суде ЕС в Люксембурге санкции, но пока это никому не удалось. Иски подавали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и другие бизнесмены.

Теги: миллиардеры, иск, санкции, евросоюз


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