06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрия уральского города, где псы нападали на людей, выплатила компенсацию укушенному подростку

В уральском городе Карпинск местная мэрия выплатила компенсацию морального вреда подростку, пострадавшему от нападения собаки.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце марта этого года: возле детского сада "Умка" к 13-летнему мальчику подбежали две безнадзорные собаки. Бирок о проведенных городскими службами ветеринарных мероприятиях в ушах псов не было. Несмотря на то, что подросток животных никак не провоцировал, одна из собак укусила его за правую голень, нанеся открытую рану.

Пострадавший обратился в больницу, где ему обработали ранение и наложили повязку в месте укуса. После этого юноша проходил амбулаторное лечение и курс необходимых вакцинаций и уколов.

Как впоследствии выяснили прокуроры, администрацией Карпинска не был заключен контракт на отлов безнадзорных собак. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу ребенка. В итоге было заключено мировое соглашение, по условиям которого муниципалитет обязался выплатить законному представителю подростка 40 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, на сегодняшний день все деньги выплачены.

Напомним, что этой весной псы не раз нападали на людей в Карпинске. Также жертвами безнадзорной собаки стали две школьницы.

Теги: собаки, нападение, компенсация, Карпинск


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