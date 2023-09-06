США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Запуск был осуществлен с базы Вандерберг американских Космических сил. Уточняется, что он был успешным.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести учебный пуск, передает ТАСС.

В августе прошлого года США отложили испытания ракеты, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля 2022 года Штаты также отменяли испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации напряженности в отношениях с Россией.