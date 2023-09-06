06 Сентября 2023
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Фото: Минобороны РФ

В ЦВО рассказали, откуда раздавались звуки выстрелов в Кольцово

Сегодня жители Кольцово напугались не на шутку. По улицам со стороны Бахчиванджи разнеслись звуки выстрелов и взрывов. В Центральном военном округе поспешили успокоить горожан - их жизни ничего не угрожает.

"Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации", - сообщает пресс-служба ЦВО.

Никаких причин для паники нет, местным жителям не стоит опасаться за свою жизнь и безопасность.

Напомним, что в начале августа на Уралмаше посреди ночи сработала сирена. Как выяснилось, техника сработала самостоятельно, предварительно, в результате замыкания из-за ливня.

Теги: Кольцово, взрыв, выстрел, учения, ЦВО


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