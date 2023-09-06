Сургут полностью готов к Единому дню голосования

10 сентября, в Единый день голосования, в Сургуте пройдут выборы Губернатора Тюменской области и дополнительные выборы депутата Думы города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Адреса своих избирательных участков можно уточнить на сайте. Телефон горячей линии по вопросам участия в голосовании в Сургуте: 522-022.

По информации территориальной избирательной комиссии города Сургута, выборы состоятся на 130 участках. Все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Голосование будет проходить с 8:00 часов утра и до 20:00 вечера. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. В Сургуте, по данным ТИК ХМАО – Югры, насчитывается более 300 тыс. избирателей. Около 8,7 тысячи смогут проголосовать впервые.

Механизм «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» позволит проголосовать 10 сентября на выборах губернатора Тюменской области на любом удобном избирательном участке в пределах Тюменской области, Югры и Ямала при условии своевременной подачи заявления. Заявления принимаются до конца сегодняшнего дня, 6 сентября через МФЦ, Госуслуги, в ТИК Сургута (до 18:00), УИК (до 21:00).

Также сегодня последний день подачи заявки на портал Госуслуг для проведения голосования на дому. До 14:00 10 сентября с этой просьбой можно заявиться в УИК в соответствии с территориальной принадлежностью по номеру телефона или лично. Голосование на дому будет организовано непосредственно в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года.

Досрочное голосование для тех, кто в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на свой избирательный участок, завершится 9 сентября.