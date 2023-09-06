В Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома

В Ялуторовске (Тюменская область) обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, установить все обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, что в момент обрушения на балконе находился человек. Медицинская помощь ему не потребовалась.