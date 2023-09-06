06 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: youtube.com

С сайта Минобороны России исчезла информация о генерале Суровикине

С сайта Минобороны России исчезли упоминания о генерале Сергее Суровикине. СМИ обратили внимание на то, что в разделе о воздушно-космических силах, которыми ранее руководил Суровикин, больше нет его карточки. Впрочем, исчезла вся вкладка "Руководство", при этом данные о руководителях других родов войск остались. Также Суровикин не упоминается на странице, посвященной главнокомандующим видами вооруженных сил российской армии.

Между тем, в Госдуме снова делятся "инсайдами" по поводу судьбы Суровикина. Так, генерал в отставке и депутат Виктор Завразин заявил, что Суровикину нашли "неплохую должность по СНГ". Этот же парламентарий утверждает, что ВКС России сейчас руководит начальник штаба.

"Он [Суровикин] воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем – увидим. Ничего страшного там не происходит", - цитирует Завразина издание "Подъем".

Ранее Telegram-канал "Кровавая барыня", связанный с журналисткой Ксенией Собчак, опубликовал фото, на котором запечатлен генерал Суровикин в гражданской одежде вместе с женой.

Суровикин не появлялся на публике с 23 июня, когда произошел так называемый "пригожинский марш". Все это время ходили слухи о задержании генерала, официально информацию никто не комментирует.

Теги: сергей суровикин, минобороны, госдума


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