06 Сентября 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Официальный telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина

В Югре на форуме "Север – Юг. Комфортная среда" урбанисты, архитекторы и политики разработали планы развития городов

В Ханты-Мансийске состоялся форум "Север – Юг. Комфортная среда". Среди тем разговоров – как должны выглядеть современные города, подходы к управлению на основе приоритетов развития города, наиболее наболевшие городские проблемы и пути их решения. Подробнее – в нашем материале.
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На открытии форума в Арт-резиденции окружной столицы выступила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. По ее словам, автономный округ сегодня входит в десятку лидеров по рождаемости, по комфорту городской среды, по созданию условий для самореализации и развития талантов. В регионе доступны все виды высокотехнологичной медицинской помощи, ежегодно на 10% растет количество многодетных семей.

"Это говорит о том, что та среда, которая создана здесь, в Югре, делает людей счастливыми, а значит, они готовы созидать, творить, вкладываться в создание новых возможностей", - сказала Шумакова.

По мнению губернатора Югры Натальи Комаровой, ключевая задача для участников форума – открыть пути для ускорения процесса модернизации российских городов. Человеческий капитал – фундамент этого вектора развития. В форуме поучаствовали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов, сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, другие эксперты федерального и международного уровней, молодые архитекторы, дизайнеры, художники, урбанисты из Югры и других регионов РФ.

Форум "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск(2023)|Фото: Официальный telegram-канал администрации Югры

В первый день форума в Арт-резиденции Ханты-Мансийска установлен арт-объект "Индекс качества городской среды" – в ознаменование нового, современного курса развития наших территорий, уточнила Комарова. Над его созданием трудились студенты и школьники Югры, гости из других регионов. Первые сессии прошли с участием молодежного сообщества. Среди тем обсуждений – территориальный брендинг, новые возможности городских пространств, вовлечение в трансформацию городов молодых людей – главных заказчиков городов будущего. Первый день форума завершился для всех, кто был вечером в КТЦ "Югра-Классик", выступлением камерного оркестра музыкального театра имени Шаляпина (Санкт-Петербург).

"Культурный вечер прошел при поддержке компаний ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО "Газстройтех", Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело. Благодарность от дирижера, привет от маэстро Валерия Гергиева получила. Передаю Фабио и маэстро большое спасибо от югорчан, участников форума", - написала Комарова в своем telegram-канале.

Во время форума состоялись стратегическая молодежная сессия "Индекс качества городской среды: новые смыслы и новые возможности", форсайт-сессия "Мы создаем наше будущее", стратегическая сессия "Индекс качества городской среды" и другие мероприятия. Участники обменялись опытом, синхронизировали государственные программы, создали арт-объекты, обсудили перспективы пространственного развития территорий.

Форум "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск(2023)|Фото: Официальный telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина

Форум "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск(2023)|Фото: Официальный telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина

Одно из событий второго дня форума – сессия региональных и муниципальных команд. Представители исполнительных органов государственной власти регионов России, бизнеса, общественных организаций, инвесторы, ученые, профильные специалисты и молодежь обсудили современную среду российских городов, а также возможные решения проблем населенных пунктов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с целью повышения индекса качества городской среды. Особое внимание собравшиеся уделили эффективности реализуемых программ и проектов в сферах: "ЖКХ и стройка", "Город без пробок", "Безопасная среда — доступная среда", "Зеленый город" и другим.

Одним из мероприятий третьего, заключительного дня форума стала пленарная сессия "Россия — территория комфорта", в которой приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона отметила успешные практики, реализуемые в регионе, — "Югорский стандарт" и Карта развития Югры, а также подчеркнула стремление муниципальных команд повышать индекс качества городской среды.

"Создание высокого качества жизни людей — предмет того, чем мы с вами занимаемся. По сути, мы решаем задачу, которую сформулировал президент России Владимир Путин. К 2024 г. в два раза должно увеличится количество муниципалитетов, которые предоставляют высокое качество для жизни людей. Мы активно участвуем в этом проекте — достижении показателей индекса. У нас в этом проекте участвуют 16 городов. И мы видели на протяжении этих двух дней, насколько заточены команды на то, чтобы выполнить показатели, установленные президентом РФ", — рассказала Наталья Комарова.

Завершился форум торжественной церемонией награждения участников конкурса "Лучшая команда, работающая над повышением показателей Индекса качества городской среды". Первое место в номинации "Лучшие муниципальные команды" занял Ханты-Мансийск. Мэр столицы Югры Максим Ряшин в своем telegram-канале сообщил, что муниципальной команде вручен сертификат на 1 млн руб. Также окружная столица получила благодарственное письмо от губернатора Югры за первое место во всероссийском рейтинге по оценке индекса качества городской среды в своей размерно-климатической группе.

Форум "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск(2023)|Фото: Официальный telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина

Форум "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск(2023)|Фото: Официальный telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина

Теги: "Север - Юг. Комфортная среда", Ханты-Мансийск, города, развитие


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