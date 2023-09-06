06 Сентября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

В Тюменской области женщины-волонтеры помогают участникам СВО

15 аромашевских женщин помогают участникам СВО из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду.

Волонтер штаба "Аромашево. Помощь фронту" Елена Миллер раскрыла детали помощи бойцам.

"В штабе, который располагается в бывшем Доме быта, мы шьем для наших бойцов маскхалаты, дождевики, комплекты постельного белья, балаклавы, футболки, вяжем шерстяные носки, перчатки. Наши ребята-участники СВО во время отпуска приходят к нам, благодарят за поддержку и отмечают, что наши маскировочные сети самые лучшие", - отметила она.

Деятельность добровольческой группы поддерживают неравнодушные жители муниципалитета, а ветераны-пограничники Тюмени помогают с доставкой гуманитарных грузов в зону СВО.

На площадке празднования 100-летия Аромашевского района инициативная группа установила свою палатку, где представила результаты работы, а также приглашала желающих к плетению маскировочной сети.

Теги: спецоперация, волонтеры, помощь


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