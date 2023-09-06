Студентов УрФУ начнут заселять в Новокольцовский 14 сентября

Студентов Уральской Федерального университета начнут переселять в новые общежития с 14 сентября. Об этом заявил ректор вуза Виктор Кокшаров, передает пресс-служба университета.

В середине месяца в Новокольцовский переселится 2,5 тыс. студентов. Сейчас оба общежития передают УрФУ в режиме наследия Международного фестиваля университетского спорта.

Новость о переселении студентов УрФУ в отдаленный микрорайон Екатеринбурга наделала много шума, и, вопреки ожиданиям руководства вуза, учащиеся оказались не сильно благодарны за такой "подарок". В первые же часы появилось множество вопросов об инфраструктуре, транспортировке, расписании и качестве жизни за городом, а главное - не станет ли Новокольцовский "зоной для неудачников"?

Из-за переселения вуз даже отодвинул начало учебного года до 18 сентября. А пока наследие международного фестиваля оценили иностранные студенты.