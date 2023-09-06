В Сургуте семьям участников СВО вручили социальные карты "Zабота"

В Сургуте состоялось знаковое мероприятие - семьям сургутян - участников СВО вручили социальные карты "Zабота". Эти карты предназначены для членов семей участников специальной военной операции.

Важно отметить, что инициатива по созданию карт "Zабота" родом из Сургута. Затем проект был поддержан правительством Югры.

Заместитель Главы Сургута Артем Кириленко в ходе процедуры вручения карт сообщил, что в Сургуте к проекту уже подключились 70 предпринимателей. Сегодня были выданы 28 карт.

Напомним, социально - ориентированный проект «Zaбота» реализуется по инициативе Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и "Команды Югры".

"Срок действия карт не ограничен. Предприниматели откликаются охотно. Кто может дать скидку, подключаются. Круг будет расширяться", - отметил Артем Кириленко.

"Эти карты – для членов семей погибших участников СВО, тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации, тех, кто призывался из Сургута. В проекте участвуют более 600 предприятий и предпринимателей округа. Карта работает по всему округу, скидка по ней на товары и услуги составляет от 3 до 50% в зависимости от предприятия и самих услуг", - сказала исполнительный директор Местного отделения партии "Единая Россия" Алена Соловьева.

Она уточнила, что на специальном сайте можно получить информацию о размере скидок, посмотреть, где и какая скидка предоставляется. Карты будут вручать также представители органов соцзащиты. Всего на данный момент выпущено более 1 тысячи штук карт "Zабота", и их будут пополнять.

Важно отметить, что перечень услуг варьируется – от товаров для дома до стоматологических клиник. Размер скидки зависит от реализуемых товаров, предоставляемых услуг. Скидку дают, например, на продукты, парикмахерские услуги и прочие важные для каждой семьи надобности.

Отметим, что в Сургуте инициативы по поддержке семей военнослужащих - участников СВО реализуют системно, формы поддержки самые разнообразные.