Глава СПЧ сравнил социализм XIX века с радикальным движением Греты Тунберг

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал не "шарахаться" от возвращения к государственной идеологии, правда, не сказал, какую именно идеологию он бы хотел видеть в стране. Но перечислил те, которые его не устраивают: "пакет из ЛГБТ, феминизма, включая какую-нибудь эвтаназию".

"Экологизм модный, я даже выговорить не могу. Энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг – это, безусловно, <…> идеология. Радикальная, причем, идеология, как социализм лет 150 назад", - сказал Фадеев на презентации учебников по "Основам российской государственности".