Песков: Планы Армении провести военные учения с США вызывают настороженность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планирующиеся учения армянских и американских военных вызывают настороженность, "особенно в нынешней ситуации".

"Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили, что армянско-американские военные учения пройдут с 11 по 20 сентября. Их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.

Напомним, недавно Пашинян в интервью итальянскому СМИ заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна. Армянский премьер также считает, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Кроме того, он заявил, что российские миротворческие силы якобы "не выполняют свою миссию" по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

Комментируя слова Пашиняна, Песков заверил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе.