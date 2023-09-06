Суд по апелляции Коломойского на арест перенесен на конец сентября

В Киеве не состоялось запланированное на сегодня судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест олигарха Игоря Коломойского. Оно перенесено на конец сентября.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Апелляционное заседание перенесли на 25 сентября. Как сказал адвокат олигарха Александр Лысак, текста решения Шевченковского суда о мере пресечения еще нет, он появится только завтра.

Коломойский сыграл важную роль в победе Зеленского на выборах 2019 года. Однако Зеленский изначально дистанцировался от него, а США требовали максимально отодвинуть олигарха от влияния на политику. Украинские политологи отмечают, что это сигнал всем местным олигархам.