Кандидат от КПРФ Мансуров снялся с выборов в гордуму Екатеринбурга

Кандидат от КПРФ Мерт Мансуров принял решение не участвовать в выборах в городскую думу Екатеринбурга и забрал документы. Об этом сообщается в базе данных Центризбиркома.

Мансуров написал заявление в последний день, когда можно было отказаться от участия. Это уже второй кандидат от КПРФ, решивший добровольно выйти из предвыборной гонки. Первым был Олег Ионин, избирающийся от округа №4. Сам же Мерт Мансуров избирался по округу №17.

Напомним, что до этого стать кандидатом в гордуму не смог Эдуард Мансуров. Экс-депутата гордумы Екатеринбурга сняли с предварительного голосования. Ранее сообщалось, что причиной стали его давние видео, где он критикует партию и президента России Владимира Путина. В региональном отделении "ЕР" заявляли, что проанализируют ролики с участием Мансурова, после чего примут решение о его участии в праймериз.

Выборы пройдут с 9 по 10 сентября.

