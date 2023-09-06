06 Сентября 2023
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Фото: instagram.com/urfu.ru

У молодежи есть запрос на патернализм и сильное государство – авторы курса "Основы российской государственности"

Российские студенты-первокурсники будут сдавать "зачет с оценкой" (то есть, вероятно, экзамен) по курсу "Основ российской государственности", который с этого года вводится в отечественных вузах. При этом проводить курс предлагается в форме семинаров с дискуссиями.

Для студентов разных направлений – технических и гуманитарных – подготовлены три учебника: их разработали в МГУ, МИФИ и Ярославском государственном университете. Проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин заявил, что "пособия существенно, но не концептуально отличаются": "Противоречий в них нет. Просто в каждом есть свои акценты".

Куратор "МГУшного" учебника, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологи МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев рассказал журналистам, что книга была написана за четыре месяца, поскольку авторский коллектив был "более, чем подготовлен": "Создание учебника получилось быстрым, поскольку мы уже давно занимаемся проблематикой наших традиционных ценностей".

Студенты(2020)|Фото: Накануне.RU

"Большинство коллег смотрит на эти ценности глазами англо-саксонского наблюдателя. Но создатели учебника оказались из той группы, которая смотрела на страну собственными, российскими глазами. У нас есть книги, которые выходили до создания курса", - сказал профессор.

Авторы не довольны появлением "грязных рассказок" о своих учебниках. По их словам, в прессе перевираются данные, которые будут даваться вчерашним школьникам. Также они отрицают, что курс будет пропагандистским.

"Образовательный курс не может быть пропагандистским. Мы не предполагаем, что возникнет идеологизация", - говорит Полосин.  

Перевезенцев заявил, что при написании учебников авторы полагались в том числе и на социологические опросы.  Он не назвал конкретные исследования, но утверждает, что "аудитории 14-35 лет наши традиционные ценности очень близки". "Нас обвиняют в обожествлении государства. Так вот, главный запрос молодежи, которые показывают все опросы – запрос на патернализм, на сильное государство.  И все три учебника выполняют задачу сбережения народа, отечества и государства", - говорит автор.  

Теги: молодежь, учебник, первокурсники


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