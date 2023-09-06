СК разберется с самокатчиком, сломавшим руку уральской пенсионерке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с самокатом на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в Каменске-Уральском 16-летний самокатчик сбил пожилую женщину. В результате пенсионерку госпитализировали в медучреждение с переломом руки. Сейчас решается вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов полиции в Следственный комитет.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад по всем известным обстоятельствам происшествия.

Напомним, что более 60% опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживают запрет аренды электросамокатов.