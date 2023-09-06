В ДНР заявили о росте зарплат педагогов на треть

Среднемесячная зарплата в сфере образования в ДНР в 2023 году превысила 31 тыс. рублей, сообщило Министерство образования и науки региона.

Это стало возможным в силу новой системы оплаты труда и назначения выплат за классное руководство и кураторство. Рост составил 32%. Кого конкретно касаются эти данные, не сообщается. Неизвестно и то, по какой методике рассчитывались эти данные и какой период времени охватывают. Ранее преподавателям вузов были снижены зарплаты примерно на треть. Они фактически были лишены ученых степеней и званий и "посажены" на оклад. Последний был увеличен, но потери оказались намного больше. Причем в местных СМИ это никак не освещалось.

Также неизвестно, какова средняя ставка, на которую работают учителя в ДНР. На нее необходимо разделить "чистые" 27 тыс. рублей.

В России средняя зарплата учителей по итогам 2022 года составила почти 50 тыс. рублей, но медианная (если исходить из общероссийской пропорции) - лишь чуть более 30 тыс. При этом "чистая зарплата" остается около 25 тыс., а в расчете на одну ставку - 15-20 тыс. Это унизительно, считают многие эксперты.