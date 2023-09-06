06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Югорский мэр ищет работу лентяем с зарплатой от 100 тысяч

Действующий глава Локосово Игорь Романов ищет работу на сайте Avito. Вакансия, на которую претендует мэр, весьма интересная - "Лентяй" с зарплатой 100 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В вакансии, сфера деятельности, которая обозначена как "искусство" и "развлечение", говорится о готовности к редким командировкам, при этом рабочий график должен быть "свободным". В качестве своих достоинств претендент указывает, что может "принимать и воплощать нестандартные решения".

Также указано предыдущее место работы - "глава администрации", должностные обязанности: "принимал решения".

объявление о работе лентяем(2023)|Фото: avito.ru, скриншот объявления

"Вестнику Сургутского района" Игорь Романов подтвердил, что разместил объявление и сообщил, что избираться на новый срок не хочет.

"В главы я согласился пойти для того, чтобы узнать, что это за работа. На второй срок сразу предупредил, что не пойду. Должность главы не предлагать. Мне не нравится работа, на которую нужно ходить по графику. Я согласен с высказыванием: "Если вы на работе не можете сидеть в трусах и при этом пить пиво – значит у вас не годящаяся работа", - говорится в сообщении.

Теги: Игорь Романов, лентяй, мэр, Авито, зарплата


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