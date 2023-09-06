МО: Тактическое положение российских войск на Запорожском направлении не изменилось

Российские военные на Запорожском направлении отразили четыер атаки противника в районах Вербового и Работино, сообщает Минобороны РФ.

За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военных, танк, две американские гаубицы М777, три самоходные артустановки М109 Paladin, орудие FH-70 производства Великобритании.

В ведомстве отметили, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live" сообщил, что российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Он добавил, что село, по сути, "осталось только на карте". При этом российские силы заняли главенствующие высоты, ВСУ находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.