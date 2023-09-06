06 Сентября 2023
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Фото: vverh-dm.ru

Производство мультфильмов полностью переведут на госфинансирование

Производство и прокат мультфильмов переведут на полностью государственное финансирование, а также снизят ставку налога на прибыль с 20 до 3 процентов для производителей. Об этом говорится в проекте, опубликованном Минкультуры на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В августе соответствующее поручение дал президента РФ Владимир Путин. Он призвал внести в законодательство изменения, предусматривающие полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества. Сейчас государство финансирует не более 70 процентов затрат на их производство.

Текста проекта еще нет. Вероятно, речь идет о федеральном законопроекте, потому что предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Они призваны сделать производство российских мультфильмов более выгодным.

Поручение Путина касалось также российских видеоигр, которые нужно продвигать.

Теги: мультфильмы


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