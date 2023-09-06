Губернатор Ленобласти в топ-10 среди глав субъектов РФ - эксперты АПЭК оценили стабильное развитие региона

6 сентября Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам августа 2023 года. Результаты формируются по итогам экспертного опроса методом закрытого анкетирования. В опросе принимают участие 26 экспертов российского уровня - это политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в топ-10 этого рейтинга с "очень сильным влиянием".

Отметим, что позиции губернатора Ленобласти в данном рейтинге всегда были высокими, но по итогам августа 11 строка перешла в строчку под номером 10. Как отмечают аналитики АПЭК, в значительной степени динамика вверх обеспечена впечатляющим результатом участия региона в 32-ой международной выставке «Агрорусь-2023». По итогам работы на площадках этой выставки правительством Ленинградской области заключено сразу несколько крупных инвестиционных соглашений. Речь, в частности, идет о реализации трех крупных проектов (по строительству птицефабрики, зерносушильного, а также второй очереди тепличного комплекса).

«Сегодня на выставке мы подписали 18 инвестиционных соглашений на сумму более 11 млрд рублей. Это прямые инвестиции в развитие нашего сельского хозяйства. На выставке мы показываем не только достижения производителей, переработчиков, но и достижения развития сельских территорий — дороги, инфраструктура, транспорт — развитие фермерства, садоводств. Сегодня для нас основная задача уже не увеличение объёмов производства, а представление на рынке нашей продукции. Нам важно, чтобы наша продукция была вкусной, качественной и её объём удовлетворил бы всех потребителей», ― подчеркивал в ходе работы на площадке "Агрорусь-2023" Александр Дрозденко.

Эти перспективы развития регионального АПК безусловно окажут серьезное влияние на позитивную динамику экономики области, о чем наглядно свидетельствуют сухие цифры статистики. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства за 7 месяцев 2023 года составил 102,1%, объем производства продукции ― 59,3 млрд рублей.

При этом, стоит отметить, что системная работа правительственной команды во главе с Александром Дрозденко дает результаты, которые уже реально влияют на качество жизни самих ленинградцев. В августе в регионе впервые совместно с Агентством стратегических инициатив губернатор провел первое заседание Совета по качеству жизни, на котором обсуждали высокие социальные стандарты, которые согласно национальной социальной инициативы внедряют в регионе.

Еще один важный индикатор, фиксирующий позитивную динамику в развитии Ленобласти, также был оглашен в августе - первое полугодие 2023 года регион прошел с профицитом в 30,4 млрд рублей вопреки всем осторожным прогнозам экономистов.

Стабильное "социальное самочувствие" региона подтверждается многими показателями. Согласно рейтингу регионов России, составленному РИА Новости на основании расчетов агентства РИА Рейтинг за 2022 год, Ленинградская область стала лидером по вводу жилья. Другим важным показателем социально-экономического развития региона является ситуация на рынке труда. В конце августа 2023 года Ленобласть вошла в топ-10 успешных регионов России по рынку труда, по оценкам аналитиков агентства РИА.

В августе губернатор Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом так называемые подшефные территории в Новороссии - города Мариуполь и Енакиево в ДНР. Глава Ленинградской области лично осмотрел множество объектов, восстанавливаемых благодаря помощи ленинградских строителей.

«Ленинградский стандарт: там, где хорошо, надо делать лучше. Там, где пока плохо - тоже надо делать на отлично», — отметил во время поездки в ДНР Александр Дрозденко.

И это констатация действительных фактов. Российские эксперты АПЭК фактор участия глав субъектов РФ в работе по восстановлению новых регионов страны учитывают на протяжении всего 2023 года. Это один из наиболее значимых показателей в оценке работы российских губернаторов, как и работа по реализации мер поддержки участников СВО и их семей в регионах.

Здесь у Ленинградской области также хорошие показатели - в Ленобласти функционируют три филиала госфонда «Защитники Отечества», реализуются около 60 мер поддержки для пострадавших бойцов и их близких.

И еще один весьма значимый индикатор развития региона стоит отметить - индекс промышленного производства в январе-июле по Ленобласти составил 106,9% к уровню прошлого года. И это тоже дает основания полагать - стабильно удержание лидерских позиций и главы региона, и Ленинградской области в целом, имеет хорошие перспективы на будущее.