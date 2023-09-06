06 Сентября 2023
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Фото: карты google

Столкновения начались на афгано-пакистанской границе: слышна стрельба

На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения между военными Афганистана и пограничными войсками Пакистана.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, в районе слышна стрельба. Также они рассказали, что в результате инцидента заблокированы тысячи гражданских. Мирные жители по обе стороны границы покидают свои дома.

Ранее сегодня сообщалось, что спецслужбы Таджикистана предотвратили попытку прорыва в страну с территории соседнего Афганистана боевиков из организации "Джамаат Ансаруллах"*. Уничтожены три террориста, которые планировали совершить теракт на территории Таджикистана в преддверии Дня государственной независимости республики.

*международная террористическая организация, запрещена в России

Теги: афганистан, пакистан, граница, столкновения


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