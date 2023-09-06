Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области ушел в отставку

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии – директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрея Курьякова. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

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Указ об отставке Курьякова был подписан накануне, 5 сентября. Последним рабочим днем чиновника станет 8 сентября. Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Ему поступило новое предложение о работе. Сотрудники говорят, что его уход – большая потеря для министерства", - утверждает канал.

Напомним, Андрей Курьяков был назначен главой департамента лесного хозяйства Свердловской области в начале 2021 года. За пару месяцев до этого его уволили из уральского управления Генпрокуратуры. Сообщалось, что к нему накопились претензии.