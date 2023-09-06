Блинкен может объявить о новой помощи Украине в миллиард долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, может объявить о новой помощи для Украины.

"Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины", - сообщает CNN. Телеканал ссылается на высокопоставленного чиновника госдепа.

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. В связи с этим движение в центре украинской столицы перекрыто. Программа визита на Украину не раскрывалась.