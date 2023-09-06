ФСБ выявила 217 подпольных оружейников в 53 регионах РФ

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в ходе рейда обнаружили в 53 регионах России 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия.

Изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Среди изъятого оружия было, в частности, 22 пулемета и 93 автомата, а также семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда и мины, 210 гранат.

Также сообщается, что прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В мае ФСБ выявила в 44 регионах России 165 подпольных оружейников. Было изъято почти 400 единиц оружия. Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.